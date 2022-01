“Quell’iniziativa mette a rischio la nostra salute”

Un sì all’iniziativa popolare “Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani” in votazione il prossimo 13 di febbraio metterebbe in pericolo la salute degli esseri umani, rendendo problematico lo sviluppo di nuovi farmaci a causa delle restrizioni alla ricerca.

Fuori dal progresso della medicina È l’opinione del comitato interpartitico che ha lanciato oggi la campagna contro una proposta definita tra le più radicali degli ultimi anni con conseguenze drastiche per il Paese. Per il comitato, in caso di responso positivo alle urne, la Svizzera sarebbe tagliata fuori dal progresso della medicina umana e veterinaria e il settore della ricerca subirebbe un danno enorme.

Ricerca su animali e sull’uomo necessaria

Il comitato contrario all’iniziativa considera che, se il testo fosse accolto, la Svizzera non sarebbe in grado di sviluppare o importare nuovi farmaci. Tuttavia, la ricerca sugli animali e sugli esseri umani è necessaria per lo sviluppo di nuovi trattamenti contro il cancro o per i vaccini contro il Covid-19. Ciò spiega anche perché in parlamento l’iniziativa non abbia raccolto nemmeno un voto favorevole, né al Consiglio nazionale né agli Stati.