Quasi 4’000 rifugiati ucraini registrati in Svizzera

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha registrato in totale, fino a questa mattina, 3’843 rifugiati provenienti dall’Ucraina. Fra questi, 2’281 si trovano in centri federali d’asilo mentre 1’562 sono ospitati da privati. Lo ha indicato stamane la SEM via Twitter. Nel giro di un giorno, 726 ucraini fuggiti dal loro paese a causa dell’attacco russo in corso si sono annunciati presso la SEM.

I rifugiati ucraini ottengono lo statuto di protezione S, ciò che permette loro, per ora, di rimanere in Svizzera per un anno senza dover iniziare una procedura d’asilo, di lavorare e andare a scuola. Il Consiglio federale aveva deciso venerdì la messa in atto dello statuto di protezione S. In totale in Svizzera sono circa 45’000 i letti disponibili presso privati ai quali si aggiungono 5’000 letti in hotel, centri scout e in altri edifici inutilizzati. L’Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) si accerta che queste strutture ricettive siano sicure e adatte ai rifugiati.