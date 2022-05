Quadri torna a chiedere centri asilanti fuori dall’Europa

Il consigliere nazionale Lorenzo Quadri torna a chiedere al Consiglio federale di valutare la realizzazione di centri per l’asilo al di fuori dell’Europa. Dopo una prima mozione del giugno 2021 nel quale suggeriva alla Svizzera di ispirarsi alla volontà danese di istituire centri per richiedenti l’asilo in Paesi al di fuori dell’Ue. Dopo la risposta del Consiglio federale, secondo il quale “il piano danese di delocalizzazione delle procedure non è ancora stato attuato e nulla lascia supporre che lo sarà in un prossimo futuro”, il parlamentare della Lega dei ticinesi torna sul tema, forte della volontà del Regno Unito di aprire delle strutture per richiedenti l’asilo in Ruanda.