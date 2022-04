Qatar 2022, i marchi registrati da Fifa e Puma vanno stralciati

Le diciture “Qatar 2022” e “World Cup 2022”, così come “Puma World Cup Qatar 2022” e “Puma World Cup 2022”, non possono essere registrate come marchi. Lo ha stabilito il Tribunale federale (Tf) accogliendo due ricorsi contrapposti depositati dalla Fifa e da Puma. L'Istituto federale della proprietà intellettuale (Ipi) dovrà ora stralciare le quattro denominazioni.

La decisione

Il Tf ha ora dato allo stesso tempo ragione e torto ad entrambi, accogliendo i due ricorsi. I due marchi della Fifa, spiegano i giudici, non sono altro che una allusione a un evento sportivo che si svolgerà in Qatar. Anche l'inserimento di un pallone da calcio nello zero di 2022 non basta a conferire alle diciture quel carattere distintivo necessario per poterle tutelare. Il pubblico assimila la denominazione all'evento stesso, non all'organizzatore.