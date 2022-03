Putin nasconde amante e figli in Svizzera?

Il portale Page Six del New York Post rivela che l’amante di Vladimir Putin, Alina Kabaeva, sarebbe nascosta in Svizzera con i loro quattro figli.

“Mentre Putin conduce la guerra in Ucraina, attaccando cittadini innocenti e provocando milioni di rifugiati, la sua famiglia è rintanata in uno chalet privato ed estremamente sicuro da qualche parte in Svizzera, almeno per ora”, riferisce la fonte del media statunitense.