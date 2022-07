"Puntare sull’idroelettricità vallesana"

Nella sua allocuzione, lei che vive in città e vede molto cemento, ha espresso una certa invidia per le bellezze naturali della Valle di Saas, nell’Alto Vallese. Ma ci sono anche gli aspetti negativi della bellezza naturale: gli abitanti della valle hanno convissuto con pericoli per centinaia di anni.

Non si può continuare come in passato. Come i loro antenati, le persone devono prendere in mano il proprio destino. I canali idrici del Vallese - Suonen in tedesco, bisses in francese - sono una testimonianza di questo approccio.