“Provvedimenti restrittivi da revocare in due tappe”

Le due opzioni

Il Consiglio federale ha inviato mercoledì in consultazione due varianti in merito ai futuri allentamenti delle misure contro il Covid-19. Con la prima variante, propone di revocare quasi tutte le restrizioni a partire dal 17 di febbraio. La seconda prevede invece un ritmo meno serrato, in due fasi. In un primo tempo sarebbero aboliti l’obbligo di certificato per ristoranti, eventi e strutture ricreative o culturali (l’obbligo di consumare seduti nei ristoranti rimane in vigore), le restrizioni per le riunioni private, il permesso per i grandi eventi all’aperto, e si prevede il ritorno alla regola 2G dove oggi si applica la regola 2G+ (discoteche, piscine coperte, attività sportive intensive o musica per banda). Le altre misure di protezione (2G, permesso per grandi eventi al chiuso e obbligo di mascherina) verrebbero abrogate in un secondo tempo.