Provenienza opere d’arte, ok a banca dati online

Una banca dati online per la ricerca sulla provenienza dei beni culturali potrebbe presto vedere la luce in Svizzera. Lo prevede una mozione del consigliere nazionale Matthias Aebischer (PS/BE), che il Consiglio nazionale, col sostegno del Consiglio federale, ha approvato oggi tacitamente. Il dossier va al Consiglio degli Stati. La problematica riguardante la provenienza delle opere d’arte conservate nei musei svizzeri, sia pubblici che privati, ha occupato negli ultimi mesi le prime pagine dei giornali in seguito alle polemiche sorte attorno alla collezione Bührle di Zurigo circa la provenienza dubbia di alcuni dipinti, sui quali aleggia il sospetto di essere stati sottratti dai nazisti ai legittimi proprietari.