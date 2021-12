Prorogate facilitazioni per la raccolta di firme

Vista la situazione sul fronte pandemico, e le recenti decisioni del parlamento sulla Legge Covid-19, il Consiglio federale ha deciso oggi che resterà possibile, per referendum facoltativi e iniziative popolari, depositare liste di firme sprovviste delle attestazioni del diritto di voto. Questa misura limitata nel tempo, specifica una nota governativa odierna, entra in vigore domani, 18 di dicembre.

Le facilitazioni temporanee per le attestazioni del diritto di voto sono ammesse per le domande di referendum contro atti legislativi pubblicati nel Foglio federale fra il 30 marzo 2021 e il 31 marzo 2022 e per le iniziative popolari depositate presso la Cancelleria federale fra il 13 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.