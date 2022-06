Programmi d'agglomerato, proposto un credito di 1,3 miliardi

Un credito di 1,3 miliardi di franchi per 32 nuovi programmi d'agglomerato. Lo propone il Consiglio federale che ha inviato oggi il dossier in consultazione. Lo scopo è migliorare la situazione del traffico e armonizzare lo sviluppo dei trasporti con quello degli insediamenti. Uno dei punti prioritari riguarda il potenziamento del traffico pedonale e ciclistico, nonché dei trasporti pubblici.

Un investimento importante

In una nota, il Governo dice di aver ricevuto dai Cantoni per i Programma Traffico d'agglomerato (Pta) di quarta generazione progetti per complessivi 6 miliardi di franchi. L'Esecutivo dice di aver ritenuto tutti i Pta “meritevoli di un cofinanziamento” e propone di sostenerli con un credito d’impegno pari appunto a 1,3 miliardi di franchi. Tale investimento permetterà alla Confederazione di riprendere in media il 37% dei costi di investimento di ogni progetto. I fondi federali verranno prelevati dal Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (Fostra).