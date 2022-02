Processo Vincenz, oggi viene ascoltato ultimo coimputato

Quinto giorno di dibattimento, oggi a Zurigo, nel processo che vede alla sbarra l'ex Ceo di Raiffeisen Pierin Vincenz e altre sei persone. In programma c'è in particolare l'interrogatorio di un coimputato che non è ancora stato ascoltato perché risultato positivo al Covid. Dopo l'interrogatorio ad uno dei cofondatori di Investnet - società di “private equity” attraverso il cui rilevamento Raiffeisen si è vista costretta ad ammortizzare 100 milioni di franchi - prenderà la parola il difensore di Beat Stocker, il 61enne ex Ceo della società di carte di credito Aduno. Il legale deve ancora portare a termine l'arringa interrotta nella prima settimana del processo.

Processo al Volkshaus

Il processo non si tiene nell'aula del Tribunale distrettuale di Zurigo, ma per motivi di spazio nel vicino Volkhaus. La corte ha fissato altri quattro giorni di udienze nel mese di marzo, l'ultima delle quali il 22 marzo. Ancora non è chiaro quando sarà pronunciata la sentenza.

“Profitti illegali milionari”

Il Ministero pubblico rimprovera a Vincenz e a Stocker - i due imputati principali accusati in particolare di truffa per mestiere e appropriazione indebita - di aver realizzato profitti illegali milionari attraverso partecipazioni segrete che detenevano in quattro società rilevate dalla banca Raiffeisen e da Aduno. Pierin Vincenz è inoltre accusato di aver accollato a Raiffeisen più di mezzo milione di franchi di spese per visite in locali a luci rosse e viaggi privati.