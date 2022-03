Processo striscione anti-Erdogan: tutti assolti

Lo striscione

Lo striscione incriminato - che recava la scritta “Kill Erdogan with his own weapons!” (”Uccidete Erdogan con le sue stesse armi!”) - è stato esposto durante una manifestazione per la democrazia in Turchia svoltasi nel marzo del 2017, otto mesi dopo il fallito colpo di Stato e tre settimane prima di una votazione riguardante un aumento dei poteri di Erdogan.