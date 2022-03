Processo Fifa, chiesta l'assoluzione per Valcke

Valcke non ha avuto alcun ruolo

Nel suo lungo intervento, il legale ha ricordato tra le altre cose che all'epoca dei fatti - tra il 2013 e il 2015 - l'accettazione di vantaggi non era vietata e non c'era nemmeno l'obbligo di restituzione. Ha poi sottolineato che il suo cliente non ha avuto alcun ruolo nella conclusione degli accordi sui diritti televisivi della FIFA, anche perché non erano di sua competenza. Nella situazione di mercato della metà degli anni 2010, le condizioni ottenute erano le migliori possibili. “Non c’era un mercato competitivo a quel tempo”, ha detto Hunziker. La legale Elisa Bianchetti ha invece trattato l’argomento Villa Bianca: nel 2013 Nasser Al-Khelaifi, proprietario dell’emittente Al-Jazeera e di Bein Media Group, avrebbe promesso a Valcke l’uso esclusivo di una villa in Sardegna, acquistata per lui proprio dal qatariota. “Villa Bianca”, del valore di 5 milioni di euro, doveva essere ceduta in piena proprietà al francese dopo due anni, d'intesa tra i due uomini. Bianchetti ha sostenuto che questo affare non aveva nulla a che fare con qualsiasi intervento nell’assegnazione dei diritti televisivi a BeIN Media. “Jérôme Valcke e Nasser Al-Khelaïfi si conoscono dal 2011. Avevano un’amicizia molto stretta”. Stando ai legali, l’accusa ha ignorato queste relazioni per costruire la teoria di un patto di corruzione, definito anche “accordo corrotto”. L'avvocato ha poi aggiunto che il suo cliente non ha mai nascosto le sue difficoltà finanziarie o il fatto che viveva oltre le sue possibilità economiche. Quando si è impegnato a comprare un nuovo yacht e la villa sarda, “è stato naturale che si sia rivolto ad Al-Khelaïfi”.