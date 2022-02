Processo Credit Suisse: capo mafia bulgara non si presenta

Il boss della mafia bulgara Evelin Banev, attualmente in detenzione in Ucraina, non si è presentato oggi all'audizione via videochiamata nell'ambito del processo per riciclaggio aggravato in corso davanti al Tribunale penale federale (Tpf) contro Credit Suisse e quattro imputati.

Attesa vana

La giustizia ucraina aveva dato seguito alla richiesta svizzera e organizzato un'audizione a distanza di Banev, ma il capo di una rete di trafficanti di droga non ha risposto alla convocazione, ha dichiarato alla Keystone-Ats una giornalista presente all'udienza. La corte penale del Tpf che voleva interrogarlo ha atteso invano per tutta la mattinata. Sostenendo che il processo non può proseguire se Banev non viene sentito, la difesa ha quindi chiesto la sospensione del procedimento. La corte ha tuttavia respinto l'istanza.