Procedure più rapide in caso di ritiro patente

Il Consiglio federale velocizza l’iter procedurale e introduce una prassi meno penalizzante per gli autisti in caso di sospensione della patente. Gli adeguamenti di ordinanza saranno validi dal 1° aprile 2023.

Cosa cambia

Nel caso di ritiro di una licenza di condurre o per allievo conducente, la polizia dovrà trasmettere il documento all’autorità cantonale entro tre giorni lavorativi. Lo stesso vale per targhe o licenze di circolazione sequestrate. L’Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (Occs) non prescrive al momento alcun termine. Dal canto suo, l’autorità cantonale avrà a disposizione dieci giorni lavorativi per restituire il documento al titolare se non possiede elementi sufficienti per dubitare seriamente della sua idoneità alla guida, e quindi disporre perlomeno la revoca preventiva. Neanche in questo caso la vigente Occs specifica le tempistiche. La revisione normativa consente di accelerare le procedure e ridurre i tempi di sospensione della patente in attesa di una decisione formale.

Altre novità

Ma non finisce qui: su richiesta scritta del titolare, la prima almeno tre mesi dopo il provvedimento definitivo di sospensione preventiva della licenza, l’autorità avrà 20 giorni di tempo per confermare la decisione o restituirgli il documento. Inoltre, d’ora in poi l’autorità cantonale potrà mantenere la riservatezza di segnalazioni per dubbi sull’idoneità alla guida di terzi solo a condizione che sia dimostrato il sussistere di un interesse da tutelare, ovvero se la mancata forma anonima può recare grave pregiudizio al segnalante.