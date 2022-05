Probabile caldo record in estate

L'estate in Svizzera sarà più calda del normale, avverte il caporedattore di SRF Meteo, Thomas Bucheli. Nuovi record di calore sono “molto probabili”, ha dichiarato in un’intervista al domenicale SonntagsZeitung. A suo avviso, “sarebbe sorprendente se andasse in un altro modo”. Quanto in alto potrebbe “salire” la colonnina di mercurio, è difficile da prevedere, ha detto Bucheli. Ma, se più fattori si combinano, la Svizzera potrebbe registrare temperature da due a cinque gradi Celsius più elevate rispetto a finora, ha aggiunto. “Potrebbe fare fino a 40 gradi”.

Già battuti alcuni record

Il record di caldo in Svizzera è tuttora detenuto da Grono (GR), dove durante l'estate canicolare del 2003 si erano registrati 41,5 gradi. Le temperature misurate in alcune località in maggio sono “ben lontane dalla normalità“, ha proseguito il meteorologo. Record di calore sono stati battuti, sia per quanto riguarda il giorno più caldo dall'inizio delle misurazioni, sia perché temperature così elevate non erano ancora mai state registrate così presto nell'anno.