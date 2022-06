Prima la sicurezza, poi la libertà

Le cittadine e i cittadini svizzeri preferiscono di gran lunga la sicurezza alla libertà. È quanto emerso in un sondaggio svolto a inizio 2022 in relazione allo studio “Sicurezza”, pubblicato dall’Accademia militare (ACMIL) presso il Politecnico federale di Zurigo e dal Center for Security Studies (CSS), sempre del Politecnico zurighese. In generale, gli svizzeri hanno un senso generale di sicurezza e una grande fiducia nelle istituzioni, mettendo al secondo posto la libertà.

Livelli di fiducia

Come anticipato, se dovessero trovarsi a un bivio più della metà dei cittadini e le cittadine svizzere che hanno partecipato al sondaggio prediligerebbero sicuramente la via della sicurezza (57%) a quella della libertà (45%). Dati, come detto, precedenti alla guerra in Ucraina. La fiducia nelle istituzioni è regolarmente oggetto di studio e anche quest’anno rimane elevata. Su una scala da 1 a 10 (1= pochissima fiducia; 10= molta fiducia), i cittadini e le cittadine svizzeri hanno dichiarato di avere fiducia specialmente nella polizia (7,9), negli ambienti scientifici (7,8), nei tribunali (7,6) e nel Consiglio federale (7,3). Meno fiducia invece nell’economia (7,0), che supera comunque il Parlamento (6,8) e l’esercito (6,7). Quelli messi peggio in fatto di fiducia sono i partiti (5,5) e i media (5,4). In generale il livello di sicurezza si attesta al 94%, anche se c’è stata una lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (-1%). Per quanto riguarda il futuro del Paese, questo è fortemente aumentato rispetto al 2021 (86%, +3 pp), mentre la quota dei pessimisti riguardo lo sviluppo della politica mondiale rimane si attesta al livello dello scorso anno (68%, +3 pp).