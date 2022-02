Prezzi in aumento per case di proprietà

Analizzate 4 regioni

Il 2021 ha dovuto fare i conti con la più alta dinamica dei prezzi in dieci anni, con un aumento medio del 9% per le case unifamiliari e dell'8,3% per gli appartamenti, si legge in un comunicato odierno dalla piattaforma del mercato immobiliare insieme a Swiss Real Estate Institute. Ad essere analizzate sono state le quattro regioni Berna, Lemano, Svizzera nord-occidentale e Zurigo.