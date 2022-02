Prezzi al consumo saliti dello 0,2% mensile in gennaio

I motivi

La crescita su base mensile è riconducibile a vari fattori, tra cui l’incremento dei prezzi del gas, indica in un comunicato diramato oggi l’Ufficio federale di statistica (Ust). In aumento pure i prezzi dei pernottamenti in albergo e quelli delle auto d’occasione. Per contro, si registra una flessione per quanto riguarda i prezzi per il noleggio di veicoli personali. Complici i saldi, sono in diminuzione quelli dell’abbigliamento e delle calzature. Senza considerare prodotti freschi e stagionali, energia e carburanti, a gennaio l’Ust registra su base mensile una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una progressione dello 0,8% su base annuale. I prodotti indigeni nel primo mese del 2022 hanno registrato un rincaro dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre nel confronto con gennaio 2021 sono costati lo 0,9% in più. L’Ust segnala invece una leggera diminuzione (-0,1%), su base mensile, dei prezzi dei prodotti importati. La variazione rispetto all’anno prima segna però +4,0%.