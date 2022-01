Previdenza professionale: prestazioni per gli uomini superiori a quelle per donne

Nel 2020 si è riscontrato un ampio divario tra le prestazioni della previdenza professionale ricevute dagli uomini e quelle ricevute dalle donne. Per entrambi i sessi quelle più elevate sono state le prestazioni in capitale percepite prima dell’età legale di pensionamento. Sono questi gli ultimi risultati della statistica delle nuove rendite realizzata dall’Ufficio federale di statistica (Ust). La mediana della rendita di vecchiaia versata per la prima volta dalla previdenza professionale nel 2020 ammontava a 1’167 franchi al mese per le donne e a 2’081 franchi al mese per gli uomini. Ciò significa che il 50% delle persone di entrambi i sessi ha percepito una rendita superiore a questo importo e il 50% ne ha percepita una inferiore.

Per quanto riguarda i versamenti in capitale delle casse pensioni e delle istituzioni di libero passaggio, l’importo mediano si avvicinava a 150’000 franchi per gli uomini e a 61’282 franchi per le donne. La differenza è ancora più pronunciata senza le prestazioni versate dalle istituzioni di libero passaggio: le somme mediane versate solo dalle casse pensioni sono ammontate a 199’092 franchi per gli uomini e a 78’977 franchi per le donne.

Decisivi i percorsi professionali

Le marcate differenze tra gli uomini e le donne possono essere ricondotte in particolare ai diversi percorsi professionali. È infatti più frequente che le donne interrompano la propria attività professionale o che lavorino a tempo parziale, sostanzialmente per ragioni familiari. Inoltre, dalla differenza salariale tra uomini e donne derivano direttamente prestazioni di previdenza professionale diverse. Il lavoro domestico e familiare, più spesso svolto dalle donne, non è rimunerato e non si ripercuote sulle prestazioni della previdenza per la vecchiaia.

Le rendite privilegiate

Nel 2020 quasi la metà dei beneficiari di nuove prestazioni delle casse pensioni ha percepito solo la rendita (donne: 51%; uomini: 42%). Circa un terzo ha percepito solo la prestazione in capitale (donne: 34%; uomini: 34%). Sempre nel 2020, il resto dei neo beneficiari (il 14% delle donne e il 24% degli uomini) ha percepito una combinazione di rendita e capitale. Tra le persone che hanno percepito unicamente una prestazione in capitale si osserva ancora una volta una differenza notevole tra donne e uomini. La somma mediana percepita da questi ultimi è stata superiore di oltre 2,5 volte rispetto a quella percepita dalle donne (risp. 205’909 e 73’481 franchi). Anche per le persone che hanno ricevuto una prestazione combinata (rendita e capitale) il divario tra i sessi è stato considerevole: la somma del capitale percepito dagli uomini è stata pari al doppio di quella percepita dalle donne (186’108 e 94’803 franchi).