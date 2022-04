Presidenziali Francia, seggi aperti anche in Svizzera

Anche in Svizzera sono aperti i seggi per il secondo turno delle presidenziali francesi che vedono sfidarsi il presidente Emmanuel Macron e la sua rivale Marine Le Pen. Al primo turno il presidente uscente si era piazzato largamente in testa.

Forte preferenza per Macron tra gli espatriati in Svizzera

La Confederazione è suddivisa in due circoli elettorali, nel primo, che riunisce tutti i cantoni romandi (compreso Friburgo e Vallese, ma non Berna) e che costituisce la più grande comunità di francesi espatriati al mondo, Macron aveva ottenuto al primo turno il 44,1% dei voti, seguito da Jean-Luc Mélanchon al 18,9%. Le Pen era giunta solo quinta, con una percentuale del 7,6%. Nell’altro circolo, che raggruppa tutti gli altri cantoni e il Liechtenstein, Macron aveva ricevuto il 53,8% delle preferenze, Le Pen il 4,4%.