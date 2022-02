Presentata domanda per il vaccino di Novavax

Un’altra domanda di omologazione per un vaccino è stato presentato a Swissmedic. Si tratta di Nuvaxovid del fabbricante Novavax ed è il primo vaccino basato sulle proteine per cui viene richiesta un’omologazione nel nostro paese. Lo rende noto Swissmedic, che ora analizzerà la documentazione presentata.

La domanda presentata da un’altra azienda

La domanda di omologazione è stata presentata da Future Health Pharma GmbH visto che Novavax non ha una filiale su suolo elvetico e pertanto non dispone di un’autorizzazione d’esercizio. L’azienda farmaceutica si è quindi affidata a Future Health che comparirà come titolare dell’omologazione una volta che il preparato sarà stato approvato dall’autorità svizzera. Future Health ha inoltrato la domanda tramite l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ed è stata presentata nell’ambito della procedura ai sensi dell’art. 13 della legge sugli agenti terapeutici. Questo consente a Swissmedic di tenere conto della valutazione dell’EMA.