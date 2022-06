Premi Suva 2023 “oltremodo bassi”

824 milioni a favore degli assicurati

Il Consiglio della Suva ha deciso di destinare 824 milioni di franchi di eccedenze a favore degli assicurati. Questa cifra corrisponde a una riduzione del 20% dei premi netti per tutti gli assicurati sia nell’assicurazione infortuni professionali (AIP) che in quella infortuni non professionali (AINP). L’attivo fisso della Suva è interamente vincolato a uno scopo preciso, ossia coprire gli impegni per le circa 80’000 rendite, per le future spese di cura e indennità giornaliere e per altre prestazioni assicurative per infortuni e malattie professionali.