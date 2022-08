Premi cassa malati, +10% in Ticino nel 2023

I premi delle assicurazioni malattia potrebbero aumentare notevolmente nel 2023. Secondo un recente studio, in singoli cantoni ci si devono aspettare aumenti sostanziosi dei premi, fino a quasi il 10% in Ticino. Un’indagine condotta della società di consulenza Accenture afferma che è necessario recuperare il ritardo se si vuole che i premi di cassa malati tengano conto dell'effettivo aumento dei costi del sistema sanitario. In media, in tutta la Svizzera, il fabbisogno arretrato per coprire lo sviluppo delle spese ammonta ad almeno il 5,4%, scrive oggi il domenicale NZZ am Sonntag facendo riferimento alle valutazioni di Accenture.