“Potenziare le energie rinnovabili”

I porti di Basilea e Rotterdam voglio rafforzare la loro cooperazione. Lo hanno concordato i rispettivi rappresentanti in occasione della visita della consigliera federale Simonetta Sommaruga nel maggiore porto d’Europa.

“Grande importanza”

Durante un giro in catamarano di quasi tre ore la responsabile del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) si è fatta mostrare il porto lungo quasi 42 chilometri. Quest’ultimo riveste “una grandissima importanza per l’approvvigionamento energetico”, ha dichiarato all’agenzia Keystone-ATS, soprattutto per quanto concerne l’idrogeno, il petrolio e il gas naturale liquido (GNL).

“Navigazione importante”

Attualmente Rotterdam sta ampliando le sue capacità per l’idrogeno e i Paesi Bassi vogliono pure aumentare quelle di GNL nel porto. In quest’occasione Sommaruga ricordato che all’inizio del mese il Consiglio federale ha creato le condizioni affinché il settore possa procedere all’acquisto congiunto di gas, capacità di stoccaggio e GNL. “Ma la navigazione è importante anche in relazione alla politica di trasferimento”, ha dichiarato la consigliera federale. Per questo motivo il porto di Basilea va ulteriormente potenziato. Bisogna essere consapevoli del fatto che il 10% delle importazioni arrivano in Svizzera attraverso il Reno, ha aggiunto. La presidente del consiglio d’amministrazione dei Porti svizzeri sul Reno Martina Gmür ha firmato oggi una dichiarazione d’intenti con i responsabili del porto di Rotterdam. Con essa si vuole in primo luogo ampliare la collaborazione nel settore delle energie rinnovabili, ha spiegato la stessa Gmür. I porti svizzeri sul Reno si sono infatti posti come obiettivo di diventare “porti verdi”. La Sommaruga ha definito il rafforzamento della cooperazione con Rotterdam una “chance enorme”. Dopo la visita del porto di Rotterdam la responsabile del DATEC si è spostata a Parigi per il vertice ministeriale dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) in programma domani.