“Possibili blackout in inverno”

Il prossimo inverno potrebbero esserci in Svizzera interruzioni della fornitura di elettricità per diverse ore. Lo afferma il presidente della Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) Werner Luginbühl che accusa i politici di non aver “preso sul serio” gli avvertimenti della ElCom. Luginbühl già una settimana fa aveva messo in guardia dal razionamento della fornitura di energia. Il presidente della ElCom - già consigliere di Stato bernese (1998-2008), poi eletto al Consiglio degli Stati (2007-2019) prima tra le file dell’UDC, poi per il PBD - consiglia di disporre di “abbastanza candele e legna per chi ha una stufa”. Detto ciò, la situazione causata dai black-out rimarrebbe “gestibile”, precisa Luginbühl alla NZZ am Sonntag.