“Più mezzi per l’esercito svizzero”

L’UDC chiede 2 miliardi in più per l’esercito e più soldati

L’UDC vuole che l’esercito svizzero abbia più risorse. Oggi ha chiesto un aumento della spesa per la difesa di due miliardi di franchi, un incremento degli effettivi di 20’000 unità e altre misure immediate. Gli eventi nell’Europa orientale ci mostrano che la pace non può essere data per scontata, afferma l’UDC in un comunicato. La sicurezza e la libertà devono avere la massima priorità nella politica svizzera senza indugio, ha detto il partito. L’UDC chiede quindi al Consiglio federale di aumentare le risorse annuali dell’esercito ad almeno 7 miliardi di franchi, cioè 2 miliardi in più rispetto al budget attuale. Inoltre il numero di soldati nell’esercito dovrebbe essere aumentato di circa 20.000 unità, vale a dire un quinto in più. Con queste misure, la Svizzera sarebbe solo alla metà del riarmo dell’esercito previsto dalla Germania o della spesa per la difesa del 2% del PIL richiesta dalla NATO ai suoi stati membri, sottolinea la nota. In merito al conflitto in Ucraina, l’UDC chiede anche al Consiglio federale di difendere i buoni uffici della Svizzera e di proporre una conferenza di pace sul suolo svizzero. Infine, la Confederazione deve essere generosa nel fornire servizi umanitari, sia sotto forma di aiuto sul posto che di accoglienza temporanea di rifugiati ucraini.