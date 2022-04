Più discriminazione nella formazione

Alla Rete di consulenza per le vittime del razzismo, l’anno scorso sono stati segnalati 630 casi di discriminazione razziale nel 2021. La maggior parte di essi si sono verificati sul posto di lavoro e nel settore della formazione, con un sensibile incremento in quest’ultimo ambito. Le forme di discriminazione più frequenti sono state le disparità di trattamento e le ingiurie.

I motivi indicati più spesso erano la xenofobia e il razzismo contro i neri seguiti dal razzismo antimusulmano, hanno comunicato oggi la Commissione federale contro il razzismo (CFR), l’organizzazione non governativa Humanrights e la Rete di consulenza per le vittime del razzismo. Spicca l’incremento dei casi di ostilità nei confronti di persone di origine asiatica.