Più di 100 interventi per Rega e AirZermatt

Week-end canicolare movimentato per gli elicotteri da salvataggio di Rega e AirZermatt, che hanno effettuato più di 100 interventi. A St. Niklaus (VS) Air Zermatt ha soccorso i passeggeri di due cabine di una funivia. Queste si erano bloccate sabato tra St. Niklaus e Jungen a causa della fune traente che si era accavallata. Lo ha indicato in una nota odierna Air Zermatt, che ha inviato uno specialista di soccorso sul posto per trarre in salvo i passeggeri bloccati con l'elicottero.

Intervento sullo Zinalrothorn...

Sabato notte AirZermatt ha dovuto soccorrere una donna caduta sullo Zinalrothorn. La malcapitata, in un primo momento è stata portata all'ospedale di Visp (VS), dopodiché è stata trasferita all'Inselspital di Berna a causa delle gravi ferite riportate. Ieri pomeriggio, la compagnia è stata chiamata a salvare due alpinisti caduti in un crepaccio sul Weissmies. I due sono riusciti a liberarsi da soli dal crepaccio e Air Zermatt li ha riportati a valle. In totale da giovedì scorso, sono state effettuate 29 operazioni di soccorso.