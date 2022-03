Pieni sei centri per richiedenti d’asilo

Si stanno riempendo di rifugiati ucraini i centri federali d'asilo svizzeri: sei di essi erano già ai limiti oggi, ha riferito su Twitter la Segreteria di Stato della migrazione (Sem). Si tratta dei centri di Chiasso, Zurigo, Berna, Basilea, Altstätten (SG) e Boudry (NE). Per quanto riguarda Zurigo, ha scritto la Sem sul mezzogiorno, per il resto della giornata non possono più essere effettuate registrazioni.

Il sistema a semaforo

Non vi è tuttavia un contingentamento per lo statuto di protezione S, ha spiegato un portavoce della Sem all'agenzia Keystone-Ats, e quindi i profughi hanno tempo per registrarsi. Per i centri federali d'asilo vige un sistema a semaforo: rosso = nessuna capacità, arancio = poca capacità, e verde = grande capacità. I sei centri sopracitati, responsabili per l'attribuzione dello statuto S per i rifugiati ucraini, al momento sono tutti rossi.