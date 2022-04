Piccolo aereo da turismo si è schiantato sul Säntis

Un piccolo aereo da turismo si è schiantato ieri sul Säntis, nella Svizzera orientale (AR/AI/SG). Intervenuti sul posto, elicotteri dell’esercito e della Rega hanno trovato in serata pezzi del relitto, scrive su Twitter la polizia cantonale sangallese. La polizia aveva ricevuto una segnalazione poco dopo le 13:35 che indicava che un piccolo aereo era scomparso nella regione del Säntis. I soccorritori si sono messi alla ricerca delle vittime ma a causa di una fitta nebbia gli aerei di soccorso non si sono potuti alzare fino a dopo le 17:30. I pezzi del relitto sono stati successivamente trovati in un terreno molto accidentato.