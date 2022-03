Piani d’emergenza insufficienti per PostFinance, Raiffeisen e Zkb

Fondi insufficienti I tre istituti orientati al mercato interno hanno schemi inattuabili, indica l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari in un comunicato odierno. Nessuno di essi ha predisposto fondi sufficienti in grado di assorbire le perdite in modo tale da poter essere ricapitalizzata e portare avanti la propria attività in caso di crisi.

Bene Credit Suisse

Le grandi banche Credit Suisse e Ubs hanno invece compiuto ulteriori progressi in capacità di stabilizzazione e liquidazione, di modo da poter mantenere le funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera. I loro piani di emergenza vengono considerati attuabili. La Finma ha anche approvato gli approcci di crisi delle infrastrutture finanziarie SIX x-clear e SIX SIS, subordinando il via libera a determinati requisiti.