Pfizer presenta la domanda di omologazione di Paxlovid

L’azienda farmaceutica Pfizer ha presentato a Swissmedic la domanda di omologazione del medicamento Paxlovid per il trattamento del COVID-19. Lo rende noto oggi lo stesso Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Si tratta di un medicamento con due principi attivi sintetici, disponibili sotto forma di compresse separate. Nirmatrelvir è un nuovo principio attivo e serve a inibire un enzima del virus SARS-CoV-2, che svolge un ruolo importante nella sua proliferazione. Affinché il nirmatrelvir non si degradi troppo rapidamente nel fegato e la sua efficacia antivirale duri più a lungo, viene aggiunta la seconda sostanza, il Ritonavir, un noto principio attivo che da più di 20 anni viene impiegato con successo nella terapia contro l’HIV.