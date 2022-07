Petra Gössi punta al Consiglio degli Stati

L'ex presidente del PLR, Petra Gössi, sarà in lizza per un seggio al Consiglio degli Stati nel 2023, ha annunciato il PLR di Svitto. Gössi intende occupare il posto dell'UDC Alex Kuprecht, che non si ricandida. La decisione è stata presa d'intesa con la direzione cantonale, secondo un comunicato. Petra Gössi, 46 anni, è in Consiglio nazionale dal 2011. Sarà candidata anche a questa camera alle elezioni federali del 2023 per evitare di perdere il seggio.