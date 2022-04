Per Swisscom cifre in calo

Si è aperto con numeri in calo il 2022 di Swisscom. L’azienda leader del settore elvetico delle telecomunicazioni ha registrato nel primo trimestre una flessione particolarmente sensibile alla voce utile, dato sceso del 29,9% a 447 milioni di franchi rispetto ai 638 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, fattori eccezionali hanno giocato un ruolo significativo in questo confronto apparentemente impietoso.

Nel 2021 infatti, la performance era stata influenzata da eventi una tantum, che avevano contribuito a gonfiare l’utile di ulteriori 207 milioni. Si trattava nel dettaglio della vendita di una partecipazione in Belgio e di rivalutazioni legate a una cooperazione sulla fibra ottica dell’affiliata italiana Fastweb. Tornando alle cifre dei primi tre mesi dell’anno in corso, è risultato in diminuzione anche il fatturato, seppur in modo molto meno marcato. Le vendite infatti, riferisce l’operatore in una nota, si sono contratte dell’1,2% a 2,77 miliardi. La debolezza dell’euro viene identificata come la ragione principale di tale andamento.