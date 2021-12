“Per Natale fate il rapido, non il fai da te”

“Il test fai da te per scovare il coronavirus non è affidabile al 100%. Se al cenone o al pranzo di Natale sono presenti diversi invitati, consiglio caldamente un tampone antigenico rapido”.

Gratuità può essere d’aiuto A dirlo è l’epidemiologo Marcel Tanner, membro della task force Covid-19 della Confederazione, che dalle pagine del Blick ha risposto alle domande poste dai lettori sulle precauzioni da adottare al tavolo delle feste natalizie. “La gratuità del test permette di organizzare senza costi una sicurezza aggiuntiva – ha spiegato – con l’antigenico si ha la garanzia della non positività. In questo modo, tutti possono festeggiare in modo più sicuro e rilassato”.

Meno invitati attorno al tavolo

Un altro consiglio dell’epidemiologo è di privilegiare pranzi e cene più “ristretti”, con meno convitati. “Meglio non prevedere gruppi troppo numerosi”, ha spiegato Tanner. “Piuttosto è preferibile organizzare eventi distinti, ogni volta effettuando i test per scovare eventuali contagi”. Fra le domande poste a Marcel Tanner, non poteva non essercene almeno una sul tema del momento, ovvero la vaccinazione di richiamo e la sua eventuale efficacia contro la variante Omicron: “In generale il richiamo protegge dai decorsi più gravi”, ha risposto Tanner. “Ad oggi si può presumere che Omicron sia molto più contagiosa della variante Delta, ma che fortunatamente non faccia ammalare più gravemente”.