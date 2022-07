Per gli espatriati è difficile farsi amici in Svizzera

I primi e gli ultimi nella classifica

Ai primi posti si trovano Messico, Indonesia e Taiwan. I primi due brillano in particolare per la soddisfazione per le finanze personali, così come per la facilità di integrazione. In compenso in Messico ci sono problemi con l’amministrazione locale. Nella classifica generale l’ultimo posto è occupato dal Kuwait, in tutte le categorie nei peggiori dieci Paesi. Male anche Nuova Zelanda e Hong Kong, in entrambi i casi soprattutto per una marcata insoddisfazione per le finanze personali.