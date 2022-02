Per evitare un gatto distrugge quattro auto

Sterzato per evitare l’animale

Stando alle informazioni attualmente a disposizione degli inquirenti, un 34enne stava percorrendo la strada alla guida della sua auto, quando si è reso conto della presenza di un gatto sul lato destro della carreggiata, che gli veniva incontro. Improvvisamente, il felino ha deciso di attraversare la strada: l’autista, per evitarlo, ha così sterzato verso destra, finendo però per scontrarsi contro due auto correttamente parcheggiate a lato della strada. L’impatto ha fatto spostare all’indietro una delle due macchine posteggiate, facendola collidere con un altro veicolo in sosta. Nel complesso, quattro autovetture hanno subito danni importanti, tanto che due non erano più manovrabili e hanno dovuto essere rimosse da un carro attrezzi.