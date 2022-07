Per acquistare casa serve l’aiuto dei genitori

Sebbene le ipoteche siano diventate più care, la domanda di alloggio in proprietà non scende e il sogno di una casa propria si allontana, specie per i giovani: per accedere alla proprietà serve in pratica l'aiuto dei genitori, emerge da un'intervista a un esperto del settore. “La domanda di immobili residenziali è rimasta stabile nonostante l’aumento dei tassi di interesse sui mutui”, spiega Siham Rafael Balutsch, economista dell’azienda zurighese Csl Immobilien, al portale finanziario Cash. “A questo si contrappone la carenza di offerta e il calo dell’attività edilizia. Inoltre, la Svizzera ha superato bene la pandemia e l'economia, in rapporto ai paesi vicini, si è dimostrata solida”.

Ipoteche di nuovo convenienti

“La domanda di case di proprietà rimane alta, anche se è un po’ rallentata”, prosegue l’esperto. “Ma dopo lo shock iniziale dei tassi di interesse le ipoteche sono tornate ad essere più convenienti. Inoltre i mutui del mercato monetario possono ancora essere ottenuti a condizioni interessanti, il che continua a sostenere la domanda. Allo stesso tempo, i permessi di costruzione per i condomini rimangono a un livello basso: nel medio termine l'offerta non si espanderà in misura tale da assorbire la domanda in eccesso. Questa situazione generale dell'offerta sostiene i prezzi a un livello elevato e rende possibili ulteriori aumenti. Tuttavia, lo slancio dei prezzi degli ultimi anni non continuerà“.

Livello dei prezzi elevato in tutta la Svizzera

Ma - chiedono i cronisti di Cash - ci si può ancora permette una casa in Svizzera? “Nei grandi centri e nei comuni degli agglomerati, in passato si è osservata una tendenza alla crescita dei prezzi molto forte, per cui solo le classi più benestanti di acquirenti e le persone a doppio reddito con un'elevata base patrimoniale possono permettersi la proprietà“, risponde Balutsch. “Ma il livello dei prezzi è elevato anche in tutta la Svizzera. Le generazioni più giovani, in particolare, dipendono dalle eredità anticipate e dalle donazioni delle generazioni più anziane per l’acquisto di immobili residenziali”.

Nessuna inversione di tendenza a corto termine

Serve una buona base di capitale, ma non basta. “A causa delle restrizioni dei prestiti è necessario un reddito adeguato”, prosegue lo specialista. Il calcolo della sostenibilità economica presuppone infatti un tasso di interesse elevato, pari al 5%. La situazione generale non è peraltro destinata a cambiare. Secondo l’economista “a corto termine non vi sarà una correzione dei prezzi”: troppo pochi sono infatti gli oggetti sul mercato, a fronte di una domanda molto elevata.