Patrimoni russi, una commissione valuterà la creazione di una task force

La nascita di una task force alla quale affidare il compito di scovare e bloccare i patrimoni degli oligarchi russi e bielorussi che figurano sulla lista delle persone sanzionate per la guerra in Ucraina sarà esaminata da una commissione del Consiglio degli Stati. Oggi, nel corso di una breve sessione straordinaria, la Camera dei Cantoni ha infatti deciso senza opposizioni di non esprimersi su una mozione in tal senso prima di tale analisi preliminare. La proposta, della quale si è fatto portavoce Benedikt Würth (Centro/SG), è stata sostenuta anche da Carlo Sommaruga (PS/GE), depositario della mozione. Stando al “senatore” ginevrino, è giusto che, prima del dibattito alla Camera dei Cantoni, “vengano approfonditi diversi aspetti, come quello della confisca degli averi, in sede di commissione”.