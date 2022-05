Patrimoni russi, Berna dice “no” alla task force

Il Consiglio federale non ritiene necessaria la creazione di una task force per localizzare, bloccare ed eventualmente confiscare i patrimoni degli oligarchi russi e bielorussi, come richiesto da una mozione del Partito socialista. L'alto numero di segnalazioni e l'elevata quantità di beni congelati dimostrano che l'attuale sistema funziona, afferma l'Esecutivo nella sua risposta in cui raccomanda di respingere la richiesta.

Svizzera pronta a intensificare la sua cooperazione con i partner internazionali

In Svizzera il coordinamento tra le autorità federali e le aziende private è ben consolidato ed efficiente. Le banche e i fornitori di servizi finanziari, ma anche le autorità, sono informati sull'attuazione delle sanzioni. La creazione di una task force non è quindi necessaria in questo momento, sottolinea il Consiglio federale pur riconoscendo che “l’attuazione delle sanzioni in relazione alla situazione in Ucraina pone sfide in parte nuove ai servizi federali coinvolti”. La Svizzera è pronta a continuare ed eventualmente a intensificare la sua cooperazione con i partner internazionali nell'attuazione delle sanzioni contro la Russia, assicura il governo. Attualmente è allo studio un possibile contributo della Confederazione alla task force multilaterale per lo scambio di informazioni e il coordinamento delle misure in relazione alle sanzioni contro gli oligarchi russi (”Repo“).