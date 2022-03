Parmelin positivo al Covid-19

È il terzo consigliere federale a risultare positivo al coronavirus in meno di un mese. Dopo il presidente della Confederazione Ignazio Cassis e il direttore dell’Interno Berset (risultato positivo solo lo scorso mercoledì), un’infezione da Covid-19 è stata oggi confermata anche per Guy Parmelin. Un test è stato effettuato questa mattina, dopo “che si erano manifestati leggeri sintomi”, si fa sapere in una breve nota. Parmelin, che “ha annullato tutte le manifestazioni in agenda per i prossimi giorni”, è attualmente in isolamento.