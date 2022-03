Parlamento, grattacapi per progetti informatici

Rischi significativi per CURIAplus e il progetto Matterhorn

Esaminando CURIAplus, e il progetto Matterhorn che lo precede, il CDF ha trovato che c’erano problemi e rischi significativi in entrambi. In particolare, la sicurezza delle informazioni è discutibile, si legge nel rapporto del CDF, secondo cui le cause sono principalmente legate alla mancanza di governance e all’insufficiente rispetto delle istruzioni. I piani di sicurezza richiesti sono ancora in una “fase embrionale”. Nel caso del progetto Matterhorn - in uso dai parlamentari dalla fine del 2019 - non sono state risolte importanti questioni relative al suo utilizzo. In particolare, è impossibile essere sicuri che gli hacker non abbiano già sfruttato le falle di sicurezza presenti nel progetto. Queste falle hanno anche molteplici effetti diretti o indiretti su CURIAplus, che fornisce ai parlamentari dati o funzioni più sensibili. Visti i rischi. il CDF ritiene opportuno sospendere il progetto CURIAplus.