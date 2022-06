Parlamento, è il giorno delle accise sui carburanti

Riprendono oggi pomeriggio i lavori alle Camere federali. Al Consiglio nazionale (14.30-19.00), dopo l’Ora delle domande, i deputati affronteranno diversi oggetti di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri. Tra questi figura una mozione della sua Commissione della politica estera che chiede al Consiglio federale di stanziare un credito aggiuntivo di 15 milioni di franchi per ulteriori aiuti umanitari in Ucraina. Constatando che i fondi dell’aiuto d’urgenza della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) non bastano, il governo propone di approvare l’atto parlamentare.

Atti sessuali da parte di sanitari e pornovendetta

I “senatori” saranno poi chiamati a terminare le discussioni sulla revisione del diritto penale in materia sessuale. Martedì scorso il plenum si è già espresso sull’aspetto centrale del dossier scegliendo il principio del “No significa no” cui si opponeva il principio del consenso esplicito. Gli altri aspetti della revisione sui quali si discuterà oggi riguardano l’introduzione di un articolo specifico per gli atti sessuali commessi da persone che esercitano un’attività nel settore sanitario. Questo prevede una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria per chiunque fa subire un atto sessuale adducendo un’indicazione medica. Viene proposta pure una nuova fattispecie di reato per punire la “pornovendetta”, vale a dire la diffusione di foto o video fatti di comune accordo durante una relazione. La commissione preparatoria ha però rinunciato alla disposizione sul “grooming”, contenuta nel progetto preliminare, perché non crede opportuno estendere la punibilità agli atti preparatori. Per “grooming” si intende l’adescamento in rete di minorenni.