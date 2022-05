Parlamentari Ps vogliono scrittura inclusiva

Noi italofoni non siamo abituati a questi caratteri nella nostra lingua scritta, ma chi ha frequentato università e istituti Oltralpe li vede spuntare un po’ ovunque in testi e comunicazioni, anche ufficiali, sia in tedesco sia in francese. Stiamo parlando di punti, trattini e asterischi usati nella cosiddetta “scrittura inclusiva”, che prevede forme di espressione scritta che comprendano sia il maschile, sia il femminile, evitando di dare al primo la funzione di universale neutro. Si scriverà così, per esempio, “étudiant.e” e “ami.e” in francese e “Student*in” e “Freund*in” in tedesco.