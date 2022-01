Pandemia, effetti negativi nella prostituzione

Durante la pandemia, un gran numero di prostitute ha continuato a lavorare in condizioni precarie e con un rischio elevato di coercizione e violenza. Lo indica uno studio condotto dai ricercatori della Zhaw, che hanno interrogato 14 operatori del settore e 11 lavoratori del sesso. In Svizzera, Zurigo è il cantone che ha imposto il divieto più lungo di esercitare il mestiere più vecchio del mondo, una prima volta dal 17 marzo al 5 giugno 2020 e poi ancora dall’8 dicembre 2020 al 31 maggio 2021.

Lo studio

Lo studio mostra che in questi periodi sono aumentate le aggressioni e la violenza, così come i tentativi di coercizione e truffa. Confrontati con problemi finanziari, molti lavoratori del sesso hanno continuato a esercitare nonostante il divieto. I clienti erano in una posizione di forza a causa dell’impossibilità di presentare una denuncia.

L’offerta era inoltre superiore alla domanda: molti clienti anziani o appartenenti a gruppi a rischio hanno rinunciato a consumare prestazioni sessuali per paura del coronavirus. I prezzi erano quindi in calo. La proibizione ha accentuato questa tendenza.