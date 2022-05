Pandemia e questioni di genere, uno studio fa chiarezza

Le conseguenze della pandemia si sono fatte sentire in modo particolarmente grave sulle donne, in particolare in impieghi legati a cure e accudimento dei bambini. È quanto emerge da un bilancio della situazione stilato dalla Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) e pubblicato oggi.

Pandemia e questioni di genere

L’analisi, effettuata da Büro BASS, si è concentrata sull’impatto delle misure restrittive come la chiusura degli asili nido e delle scuole o l’obbligo del telelavoro sugli uomini e sulle donne. In generale, proprio le donne si sono fatte maggiormente carico dell’accudimento dei bambini e hanno ridotto la loro attività professionale. Il telelavoro ha poi creato conflitti fra per quel che riguarda la conciliabilità, soprattutto dove l’home office non era regolamentato e bisognava occuparsi dei figli mentre si lavorava.

Donne più toccate

In Svizzera è stato possibile mantenere numerosi posti di lavoro nonostante la crisi pandemica, viene spiegato nel comunicato che accompagna la ricerca, ma in alcuni settori l’occupazione è comunque diminuita. Un esempio su tutti sono la ristorazione e il ramo alberghiero. I problemi hanno colpito anche numerose strutture ad alta quota femminile, come parrucchieri e saloni di bellezza, che hanno spesso ricevuto meno aiuti. Il coronavirus ha però colpito soprattutto gli ambiti con dipendenti completamente esclusi dagli aiuti, come il personale domestico, costituito per quasi il 90% da donne, spesso con un reddito molto basso e uno status di soggiorno incerto.