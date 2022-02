Paesi terzi, in Svizzera solo se completamente vaccinati

I cittadini provenienti da Paesi terzi devono ancora dimostrare di essere stati completamente vaccinati quando entrano in Svizzera e, inoltre, devono essere stati immunizzati con un vaccino riconosciuto. «Le restrizioni d’ingresso per turisti e visitatori provenienti da Paesi terzi rimangono in vigore anche dopo la decisione del Consiglio federale», si legge nel tweet pubblicato un’ora fa dalla segreteria di Stato della migrazione (Sem).