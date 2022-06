Oro russo, approfondimenti in corso

Vietata l’esportazione

Lo scorso maggio, circa tre tonnellate d’oro - per un valore di 194 milioni di franchi - con denominazione di origine Russia sono state importate in Svizzera dal Regno Unito. Per motivi legali, specifica il comunicato, non è possibile fornire dettagli sugli importatori del metallo prezioso. Tenuto conto della guerra in Ucraina e delle sanzioni imposte alla Russia dall’Ue e dalla Svizzera, l’UDSC sta esaminando le importazioni in questione. Tuttavia, l’importazione in Svizzera di oro proveniente dalla Russia non è vietata dall’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina. L’esportazione di oro verso la Russia è invece proibita dall’ordinanza sulle sanzioni in vigore. Tutti i lingotti prodotti da raffinerie russe dopo il 7 marzo scorso non possono più essere commercializzati in Svizzera. Tuttavia, in linea di principio, i lingotti fabbricati da raffinerie russe prima di quella data potranno continuare a essere scambiati. Per l’oro in altre forme (gioielli, monete d’oro) non ci sono sostanzialmente restrizioni commerciali, puntualizza la nota.