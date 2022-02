Onu, “il Parlamento discuta della candidatura svizzera”

L’UDC vuole che il Parlamento discuta della candidatura svizzera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite durante una sessione straordinaria. I servizi parlamentari hanno confermato di aver ricevuto una richiesta in tal senso.

La decisione sull’entrata attesa in giugno

La decisione se la Svizzera riceverà per la prima volta uno dei dieci seggi non permanenti del potente organo dell’Onu per il periodo 2023-2024 sarà presa a New York in giugno. Le possibilità sono buone dato che, finora, oltre alla Confederazione solo Malta si è annunciata per i due posti vacanti nel Gruppo regionale occidentale.

La candidatura non piace ai democentristi

Questa eventualità però non piace all’UDC, che ha depositato una richiesta di tenere una sessione speciale della Camere federali sul tema. L’indiscrezione, rivelata oggi dai domenicali NZZ am Sonntag e Sonntagsblick, è stata confermata a Keystone-ATS dal consigliere nazionale lucernese Franz Grüter, presidente della Commissione della politica estera. Durante tale sessione dovrebbero venire dibattute due mozioni presentate lo scorso dicembre dalla stessa UDC, che chiedevano al Consiglio federale di astenersi da una candidatura al Consiglio di sicurezza. La discussione dovrà avvenire prima dell’elezione di New York, puntualizza Grüter.